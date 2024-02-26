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14:26, 26 февраля 2024Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Эрнст Романов

На 88-м году жизни скончался актер из фильма «Собака на сене» Эрнст Романов

Кадр: фильм «Крах инженера Гарина»

На 88-м году жизни скончался актер из фильмов «Собака на сене» и «Вкус хлеба», сериала «Улицы разбитых фонарей» Эрнст Романов. Об этом сообщается в пресс-службе Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова.

Артист умер в воскресенье, 25 февраля. О причинах его смерти не сообщается.

«Ему всегда блестяще удавалось наделять своих персонажей незаурядными качествами, особенными деталями и создавать запоминающиеся образы. Он был ведущим артистом Русского театра Эстонии, выступал на сцене Театра Ленсовета, Театра имени А.С. Пушкина и БДТ», — отмечается в сообщении культурного учреждения.

Эрнст Романов родился в 1936 году в Кабаковске Свердловской области. После окончания театрального училища он начал играть в театрах, а также сниматься в кино. В фильмографии артиста было более 210 проектов, среди них — «Поединок», «Красная палатка», «Крах инженера Гарина», «Волны Черного моря» и многие другие.

Наибольшую популярность ему принесла роль графа Лудовико в фильме «Собака на сене» Яна Фрида (1977). Помимо этого, в 1980-м Романова удостоили Государственной премии СССР за участие в картине «Вкус хлеба».

Супруга Романова — заслуженная артистка России Лейла Киракосян.

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      Анастасия Астахова
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