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14:35, 27 февраля 2024Россия

Наташа Гасанханова анонсировала серию видеоуроков по социальным госсервисам

Наташа Гасанханова на практике покажет, как пользоваться госсервисами

Фото: скриншот из ролика

Блогер и ведущая Наташа Гасанханова (YesNoYes) анонсировала серию видеоуроков по пользованию самыми востребованными социальными сервисами в интернете. Это первый в рунете подобный проект, который рассказывает о том, как пользоваться помощью государства в разных сферах — от записи детей в детский сад и получения водительских прав до оформления гранта на свое дело и записи на дистанционный прием у врача. Первый ролик «Социальных лайфхаков» вышел 27 февраля.

Подборка видеоуроков от блогера и его виртуального кота Пикселя призвана помочь разобраться в сотнях сервисов, доступных на портале госуслуг.

Разобраться оказалось куда проще, чем все думают. Даже мой помощник кот Пиксель понял, а ведь у него лапки

Наташа Гасанхановапроект «Социальные лайфхаки»

Героине первого выпуска Даше надоели нелюбимая работа, вредный начальник и маленькая зарплата. Чтобы начать собственное дело, ей нужно оформить самозанятость. Наташа Гасанханова советует обратиться к цифровой платформе МСП.рф и скачать приложение «Мой налог», а потом показывает на экране порядок работы с этими сервисами.

Всего в цикле восемь роликов, посвященных самым разным цифровым сервисам, созданным государством для россиян. Из них можно узнать о том, как оформить пенсию и вызвать социального работника, записаться на прием к врачу или даже получить консультацию телемедика — и все это не покидая квартиры.

Чтобы подать заявление на оформление пенсии, больше никуда идти не надо. Ну, кроме сайтов Госуслуг или Социального фонда России. В ролике показываю по шагам, какие пункты выбирать и в каких разделах они находятся

Наташа Гасанхановапроект «Социальные лайфхаки»

Более молодой аудитории адресованы видеоинструкции о Пушкинской карте и грантах Росмолодежи на проекты в области культуры, а родителям — комплект сервисов, связанных со школой — от выбора меню в столовой до мониторинга текущих оценок их ребенка.

Начнем с денег — их вам переведет государство на Пушкинскую карту, чтобы можно было сходить в кино или в консерваторию, тут уж сами решайте. Два ограничения — ваш возраст должен быть от 14 лет до 21 года и гражданство необходимо только российское

Наташа Гасанхановапроект «Социальные лайфхаки»

Новые ролики будут регулярно появляться в аккаунтах Гасанхановой в Telegram, YouTube и «ВКонтакте».

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      Алена Шаповалова
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