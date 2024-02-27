Джулия Фокс в микробюстгальтере вышла на сцену перед публикой

Американская модель и актриса Джулия Фокс в откровенном наряде появилась на публике. Соответствующие кадры она разместила в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя манекенщица посетила шоу британской исполнительницы Charli XCX в нью-йоркском клубе Boiler Room. При этом она также вышла на сцену перед зрителями, подготовив выступление.

В качестве концертного костюма звезда выбрала черный наряд на тонких лямках, верх которого был выполнен из крупной сетки. Кроме того, знаменитость надела микробюстгальтер с миниатюрными кругами из ткани вместо чашек. Также она высветлила брови и нанесла на веки темно-синие и голубые тени.

В январе Джулия Фокс появилась на публике в откровенном свадебном наряде с вырезом в районе трусов. Она примерила белое макси-платье фасона «рыбий хвост», которое обнажало часть ее туловища и бедер.