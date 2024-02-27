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13:14, 27 февраля 2024Россия

Кремль ответил на вопрос об обсуждении обмена Навального

Пресс-секретарь Путина Песков: Кремлю неизвестно об обсуждении обмена Навального

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Кремлю ничего не известно об обсуждении обмена отбывавшего срок в исправительной колонии №3 Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) на осужденного в Германии Вадима Красикова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, информации об обсуждении обмена двумя заключенными у него нет.

В Германии Красикова приговорили к пожизненному заключению за покушение на бывшего чеченского полевого командира с грузинским гражданством Зелимхана Хангошвили, который был соратником чеченского командира Шамиля Басаева.

Ранее соратница Навального Мария Певчих (признана в РФ иноагентом) заявила, что незадолго до ухода Навального Россия, США и Германия вели переговоры об обмене его и двух американцев на россиянина Вадима Соколова.

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      Марк Леонов
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