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17:44, 27 февраля 2024Мир

На акции польских фермеров появился легковоспламеняющийся Abrams

На акции протеста фермеров в Польше появился сделанный из сена танк Abrams
СюжетПротесты на Украине

Фото: Czarek Sokolowski / AP

На акции протеста фермеров в Польше против приостановки пошлин на ввоз сельхозпродукции с Украины появился сделанный из сена легковоспламеняющийся танк Abrams. Об этом сообщает Gazeta.pl.

Отмечается, что протестующие польские фермеры двинулись с площади Дефилад в центре столицы к зданию Сейма, где сельскохозяйственная делегация встретится со спикером парламента Шимоном Головней.

Затем протестующие перейдут к канцелярии премьер-министра, где они подадут петицию, содержащую требования аграрной общественности.

Ранее протестующие польские фермеры рассыпали гвозди и шурупы на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рава-Русская — Гребенное» на границе с Украиной. Предположительно, поляки разбросали предметы, чтобы украинские водители пробили колеса и не смогли двигаться дальше.

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      Семен Александров
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