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09:59, 27 февраля 2024Бывший СССР

На Украине оценили потери численности населения

Украинский демограф Гладун: население страны сократилось на семь миллионов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Население Украины сократилось на семь миллионов человек с 2022 года. Об этом заявил заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун в интервью Deutsche Welle (DW) (внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Гладун заявил о сокращении населения Украины с 42 до 35 миллионов. Он отметил, что это сопоставимо с данными Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКПЧ) о 6,5 миллиона украинских беженцев за рубежом по состоянию на 15 февраля 2024 года.

Также демограф предположил, что большинство покинувших страну украинцев останется в Европе. «В современной Европе демографическая ситуация также не очень хорошая, поэтому они заинтересованы в украинцах. И, скорее всего, в большинстве стран будет политика, направленная на то, чтобы их оставить», — добавил эксперт.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова предрекла Украине демографическую катастрофу в ближайшие десять лет. По ее словам, население Украины в 2033 году составит от 26 до 35 миллионов человек.

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      Юрий Леонов
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