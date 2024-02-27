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15:23, 27 февраля 2024Путешествия

Пара отправилась в круиз по Карибскому морю на яхте и бесследно исчезла

CNN: пара американцев пропала без вести во время круиза по Карибскому морю

Фото: Elvis Bekmanis / Unsplash

Пара американских туристов бесследно исчезла во время круиза на яхте по Карибскому морю. Предположительно, к пропаже людей имеют отношение трое сбежавших из тюрьмы заключенных, сообщает CNN.

В 2013 году Кэти Брандел и Ральф Хендри из Вирджинии продали дом и купили парусное судно Simplicity. Они жили на яхте, учились судоходству и планировали путешествие мечты по Карибскому морю. Супруги отправились в плавание зимой 2024 года, а 18 февраля пропали без вести у берегов Гренады.

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Через три дня яхту нашли недалеко от острова Сент-Винсент, но американцев на ней не было. «Лодка была разграблена, все разбросано по каюте. Очевидно, что там произошла какая-то ссора. Похоже, их ранили», — рассказал сын туристки Ник Буро. Также на судне обнаружили следы крови.

Полиция считает, что к исчезновению американцев могут быть причастны трое заключенных, которые незадолго до инцидента сбежали из тюрьмы в Гренаде. Предположительно, они захватили судно, чтобы скрыться, а от владельцев избавились, скинув за борт. Правоохранители сообщили, что вероятность найти Брандел и Хендри низкая, тем не менее есть надежда, что они все еще живы.

В Мичигане, США, нашли судно Arlington, которое загадочно пропало вместе с капитаном после крушения 84 года назад. Оно находилось на глубине 650 футов (около 200 метров).

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      Мария Борисова
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