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15:58, 27 февраля 2024Россия

Представитель кандидата в президенты от КПРФ выругался матом во время дебатов

На Камчатке представитель кандидата в президенты от КПРФ выругался на дебатах

Кадр: «Россия 1 – Камчатка»

В Камчатском крае доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова Сергей Киньябаев выругался матом во время дебатов, состоявшихся в прямом эфире, пишут «Аргументы и Факты».

Дебаты состоялись 26 февраля на региональном телеканале. На выступление представителю Харитонова выделили около 8 минут эфирного времени.

«Прежде чем начать выступать, хочу попенять несколько составителям. Какие-то заумные формулировки — у нас ведь не научный симпозиум, а обсуждение, так сказать, насущных проблем. Вот культурный код — какой на**й культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеет, что это за определение», — заявил Киньябаев.

Позже выяснилось, что цензуре выступление в прямом эфире подвергнуто не было — мат из уст доверенного лица услышали жители всей Камчатки.

Ранее сообщалось, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев выругался матом в ответ на заявление Франции об ударах по Белгороду.

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      Анна Щербакова
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