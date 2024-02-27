Представитель кандидата в президенты от КПРФ выругался матом во время дебатов

На Камчатке представитель кандидата в президенты от КПРФ выругался на дебатах

В Камчатском крае доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова Сергей Киньябаев выругался матом во время дебатов, состоявшихся в прямом эфире, пишут «Аргументы и Факты».

Дебаты состоялись 26 февраля на региональном телеканале. На выступление представителю Харитонова выделили около 8 минут эфирного времени.

«Прежде чем начать выступать, хочу попенять несколько составителям. Какие-то заумные формулировки — у нас ведь не научный симпозиум, а обсуждение, так сказать, насущных проблем. Вот культурный код — какой на**й культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеет, что это за определение», — заявил Киньябаев.

Позже выяснилось, что цензуре выступление в прямом эфире подвергнуто не было — мат из уст доверенного лица услышали жители всей Камчатки.

Ранее сообщалось, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев выругался матом в ответ на заявление Франции об ударах по Белгороду.