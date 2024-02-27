Раскрыты самые популярные направления для пляжного отдыха в начале весны

OneTwoTrip: самым популярным направлением для пляжного отдыха в марте стал Дубай

Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали данные бронирований и раскрыли самые популярные страны для пляжного отдыха в начале весны. Результаты исследования специалистов попали в распоряжение «Ленты.ру».

Так, наиболее востребованным направлением оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и, в частности, Дубай. Номер в трехзвездочном отеле в этом курортном городе в марте стоит в среднем 4,6 тысячи рублей за ночь.

На втором месте расположился тайский Пхукет. Проживание на тайском острове в первый месяц весны обойдется примерно в 2 тысячи рублей в сутки. «В начале весны же острове довольно жарко, не менее 30 градусов тепла, а вода в море порядка 28 градусов тепла», — сообщили представители сервиса.

Третья строчка рейтинга отошла индонезийскому Бали. Отмечается, что первый весенний месяц — один из самых сухих и жарких на острове, температура воздуха и воды держится возле отметки в 30 градусов. Номер в трехзвездочной гостинице на местном курорте Денпасар стоит порядка 1,8 тысячи рублей в день.

В список востребованных мест вошли также курорты Вьетнама, Шри-Ланки, Малайзии, Мальдив и Филиппин.

Ранее в феврале российским туристам назвали стоимость отдыха в Анапе летом 2024 года. По данным специалистов туротрасли, недельный тур в Анапу во второй половине июня с размещением в отеле категории «три звезды», работающем по системе «все включено», обойдется россиянам примерно в 60 тысяч рублей. В эту стоимость не включены расходы на дорогу.