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15:25, 27 февраля 2024Путешествия

Раскрыты самые популярные направления для пляжного отдыха в начале весны

OneTwoTrip: самым популярным направлением для пляжного отдыха в марте стал Дубай

Фото: Vangelis Kovu / Unsplash

Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали данные бронирований и раскрыли самые популярные страны для пляжного отдыха в начале весны. Результаты исследования специалистов попали в распоряжение «Ленты.ру».

Так, наиболее востребованным направлением оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и, в частности, Дубай. Номер в трехзвездочном отеле в этом курортном городе в марте стоит в среднем 4,6 тысячи рублей за ночь.

На втором месте расположился тайский Пхукет. Проживание на тайском острове в первый месяц весны обойдется примерно в 2 тысячи рублей в сутки. «В начале весны же острове довольно жарко, не менее 30 градусов тепла, а вода в море порядка 28 градусов тепла», — сообщили представители сервиса.

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Третья строчка рейтинга отошла индонезийскому Бали. Отмечается, что первый весенний месяц — один из самых сухих и жарких на острове, температура воздуха и воды держится возле отметки в 30 градусов. Номер в трехзвездочной гостинице на местном курорте Денпасар стоит порядка 1,8 тысячи рублей в день.

В список востребованных мест вошли также курорты Вьетнама, Шри-Ланки, Малайзии, Мальдив и Филиппин.

Ранее в феврале российским туристам назвали стоимость отдыха в Анапе летом 2024 года. По данным специалистов туротрасли, недельный тур в Анапу во второй половине июня с размещением в отеле категории «три звезды», работающем по системе «все включено», обойдется россиянам примерно в 60 тысяч рублей. В эту стоимость не включены расходы на дорогу.

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      Фариза Бацазова
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