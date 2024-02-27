Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявлено штормовое предупреждение 27 и 28 февраля

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, во вторник, 27 февраля, и среду, 28 февраля, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендовали жителям и гостям Кубани соблюдать меры безопасности. Спасатели посоветовали людям не выходить в горы в непогоду и снегопад и стараться избегать мест возможного схода лавин.

В ведомстве напомнили, что чаще всего снег сходит со склонов крутизной более 30 градусов в том случае, если там нет кустарников и деревьев. Кроме того, они подчеркнули, что при крутизне свыше 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

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