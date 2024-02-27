Россиянам раскрыли способы сэкономить десятки тысяч рублей на оплате воды

Эксперт Марков: бутылка с водой в сливном бачке поможет сэкономить на оплате ЖКУ

Проще всего сэкономить на оплате воды в квартире, изменив повседневные привычки потребления, — принимать душ вместо ванны, чистить зубы и намыливать посуду с выключенным краном и другие. Способы ежегодно платить за ЖКУ на десятки тысяч рублей меньше раскрыл россиянам заместитель генерального директора Росводоканала Оренбурга Алексей Марков, пишет aif.ru.

Эксперт также посоветовал приобрести аэраторные насадки на кран, двухкнопочный смыв для унитаза и установить краны с гусаком или термостатом — они позволяют поддерживать температуру воды на одном уровне, избегая резких перепадов между горячей и холодной водой.

«Если же сантехнику вы пока менять не собираетесь, для более экономного расхода можно положить в сливной бачок какой-то объемный тяжелый предмет, например бутылку с водой. В таком случае его объем значительно уменьшится, и воды на слив будет тратиться меньше», — добавил Марков.

Представитель водоканала отметил, что обладатели современной техники для стирки и мытья посуды тоже платят за ЖКУ меньше, так как новые устройства забирают меньше ресурсов. Важно также следить за состоянием сантехники и не допускать протечек — сломанный унитаз или кран могут добавить к расходу воды от двух до восьми «кубов».

«Но, пожалуй, самый важный способ экономии — вовремя подавать показания и поверять счетчики. Дело в том, что если счетчик неисправен, вовремя не произведена его поверка, либо его совсем нет, то начисления по расходу воды проводят по нормативам. Получается, что итоговый счет за воду при недействующем счетчике в разы выше того, который бы вы оплачивали по показаниям счетчика. За полгода набегает лишних 10-20 тысяч рублей», — заключил Марков.