Россиянин расправился с новой знакомой в машине и получил 13 лет колонии

В Забайкалье осудили на 13 лет мужчину, задушившего в машине новую знакомую

В Забайкальском крае суд приговорил к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы 40-летнего мужчину, расправившегося с 32-летней новой знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, в ночь на 11 сентября 2023 года мужчина познакомился с потерпевшей около кафе. Они выпили, и тот предложил подвезти женщину до дома. Однако в машине они поссорились, россиянин стал душить пострадавшую. Она не выжила. Затем осужденный спрятал тело на пустыре и сбежал.

Отмечается, что суд взыскал в пользу мужа и детей потерпевшей три миллиона рублей.