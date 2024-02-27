Россиянина осудили за оправдание теракта против военкора Татарского

В Екатеринбурге на 2 года осудили мужчину, оправдавшего теракт против Татарского

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам колонии общего режима пиарщика и активиста Ярослава Ширшикова по делу об оправдании теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает РИА Новости.

Фигуранта признали виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет») УК РФ. Ему также два года запрещено администрировать Telegram-каналы. Защита намерена обжаловать приговор.

Уголовное дело в отношении Ширшикова возбудили в июне 2023 года. Причиной стал его пост в соцсетях, в котором увидели оправдание теракта против военкора. Мужчину арестовали на два месяца, а позже отпустили под подписку.

Ширшиков ранее был судим. В 2020 году его приговорили к 1,5 года ограничения свободы за призывы к массовым беспорядкам в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины.