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09:42, 27 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за оправдание теракта против военкора Татарского

В Екатеринбурге на 2 года осудили мужчину, оправдавшего теракт против Татарского
Ярослав Ширшиков (справа)

Ярослав Ширшиков (справа). Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам колонии общего режима пиарщика и активиста Ярослава Ширшикова по делу об оправдании теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает РИА Новости.

Фигуранта признали виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет») УК РФ. Ему также два года запрещено администрировать Telegram-каналы. Защита намерена обжаловать приговор.

Уголовное дело в отношении Ширшикова возбудили в июне 2023 года. Причиной стал его пост в соцсетях, в котором увидели оправдание теракта против военкора. Мужчину арестовали на два месяца, а позже отпустили под подписку.

Ширшиков ранее был судим. В 2020 году его приговорили к 1,5 года ограничения свободы за призывы к массовым беспорядкам в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины.

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      Илона Палей
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