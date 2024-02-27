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15:36, 27 февраля 2024Силовые структуры

Россиянку арестовали за дискредитацию ВС РФ из-за наклеенных на памятник стихов

В Петербурге арестовали девушку, наклеившую на памятник стихи на украинском

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 18-летнюю местную жительницу Дарью Козыреву, которую подозревают в повторной дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Девушка пробудет под стражей до 25 апреля. Заседание проходило в закрытом режиме.

По данным источника, 24 февраля она приклеила на памятник Тарасу Шевченко лист со строчками из его стихотворения на украинском языке. Козыреву задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело. Ей грозит до пяти лет заключения.

По версии следствия, фигурантка поддерживает связи с оппозиционными движениями, в том числе и с теми, кто находится за границей, а также действует в интересах иностранных государств. Сама Козырева во время суда заявила, что просто выступила со стихотворением и наклеила плакат с цитатой на украинском языке.

В декабре 2023 года девушку уже задерживали за дискредитацию Российской армии. Тогда причиной стал ее пост в социальных сетях, где она высказала мнение о добавлении в Уголовный кодекс РФ двух статьей — о фейках и дискредитации.

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      Илона Палей
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