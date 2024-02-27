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07:01, 27 февраля 2024Забота о себе

Секс-эксперт рассказала о способах сделать интимную жизнь разнообразнее и ярче

Фото: Vasilchenko Nikita / Shutterstock / Fotodom

Продолжительность полового акта является не главным показателем хорошего секса, считает эксперт по сексу Эмили Морс. Как сделать интимную жизнь по-настоящему разнообразной и яркой, она рассказала изданию Daily Star.

Морс уверена, что продолжительность полового акта — не главное условие хорошего секса. По ее мнению, важнее, чтобы между партнерам были притяжение и эмоциональная связь. Также им необходимо знать, как доставить удовольствие друг другу и что нравится каждому из них в постели.

Помимо этого секс-эксперт посоветовала не зацикливаться на проникновении, а уделять больше внимания стимуляции эрогенных зон. Для этого, по ее мнению, можно использовать руки или игрушки для взрослых. Еще один способ сделать секс приятнее, по мнению Морс, — попробовать технику «окантовка», которая помогает дольше продержаться в постели и сделать занятия любовью более чувственными.

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      Алиса Дмитриева
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