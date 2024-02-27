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08:14, 27 февраля 2024Россия

Шойгу оценил действия Сил специальных операций в ходе СВО

Шойгу: Силы специальных операций в ходе СВО проявляют мужество и героизм
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool

Силы специальных операций (ССО) в ходе проведения специальной военной операции (СВО) проявляют мужество и героизм. С такой оценкой, поздравляя военнослужащих ССО с профессиональным праздником, выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Уверен, что военнослужащие Сил специальных операций и впредь будут надежно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета», — сказал министр.

Он пожелал военнослужащим здоровья, благополучия и новых свершений, отметив, что их профессиональный праздник олицетворяет многовековые традиции русского воинства.

С праздником военнослужащих и ветеранов ССО также поздравил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что бойцы ССО в зоне СВО с честью выполняют поставленные задачи, а также действуют грамотно, смело и решительно.

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      Анастасия Шейкина
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