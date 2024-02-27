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17:30, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

Сообщение о массовом расстреле украинских пленных не подтвердилось

Сообщение о массовом расстреле пленных ВСУ российскими бойцами не подтвердилось

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ранее в феврале украинские СМИ и Telegram-каналы опубликовали сообщения о расстреле бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военными вблизи Работино и нескольких других населенных пунктов. Одним из первых об этом написал Telegram-канал DeepState. Утверждалось, что россияне берут в плен украинцев, а затем массово убивают их. В качестве доказательств приводились видеозаписи, на которых запечатлены моменты расстрела.

Однако на видео не понятно, кто совершил атаку на безоружных солдат. Кроме того, участники конфликта в боях активно используют беспилотники, в том числе оснащенные фото- и видеокамерами. Если бы российские военные массово убивали бойцов ВСУ, как утверждают украинские журналисты, то роликов было бы гораздо больше.

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу неоднократно указывали на необходимость гуманного отношения к военнопленным, пишет aif.ru.

Кроме того, Министерство обороны России регулярно сообщает, что украинские пленные содержатся в нормальных условиях, и публикует соответствующие кадры. Сами бойцы ВСУ опровергают сообщения о зверствах российских солдат и рассказывают о человеческом отношении к ним в российском плену. Им гарантированы трехразовое питание, полноценный сон и возможность позвонить родным.

Сообщение о награде в 500 тысяч рублей российским бойцам за голову военнослужащего ВСУ также не нашло подтверждения. Источник этой информации — украинский боец и автор Telegram-канала «Говорять Снайпер» — написал, что несколько дней назад в направлении севера Ямполевки «русские долго бились о наши позиции, их командиры выехали и один сказал в рацию "***** (блин), выдавите этих ... любой ценой, кто принесет голову с видео, дам полмиллиона"». Никаких доказательств этого автор не привел.

Информация о массовом расстреле украинских военнослужащих и награде российских бойцам за голову солдата ВСУ распространилась в украинских СМИ и изданиях, признанных в России иностранными агентами. В частности, об этом написали УНИАН, Vikna.tv и nv.ua.

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      Варвара Кошечкина
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