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09:15, 27 февраля 2024Экономика

В Крыму оценили потери из-за энергетической блокады

Депутат Трофимов заявил о 3 трлн рублей ущерба из-за энергоблокады Крыма

Фото: Unsplash

Энергетическая блокада Крыма после 2014 года нанесла полуострову ущерб в размере 3 триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей. Об этом заявил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, передает РИА Новости.

Оценка носит предварительный характер. Соответствующие документы переданы представителю правового управления совета министров Республики Крым для подготовки искового заявления, указал Трофимов.

Вместе с тем, по словам депутата, Общественная палата Крыма готовит иски от физических лиц. Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов отмечал, что сумма этих потерь составляет около двух триллионов рублей. Свои заявления подадут и юридические лица, которые пострадали от отключения электричества.

Дело будет рассматривать Арбитражный суд региона. Вместе с тем власти Крыма продолжают свои подсчеты ущерба от транспортной, продовольственной и банковской блокадам.

Ранее Международный суд ООН в Гааге посчитал себя вправе и вынес решение рассмотреть иск Украины против России, поданный в феврале 2022 года. Председатель суда Джоан Донохью указала, что вердикт принят 15 голосами против одного, основанием стала статья 9 Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него.

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