Украинским военным бесплатно поставят новые зубы

Шмыгаль: правительство Украины профинансирует новые зубы для бойцов ВСУ

Правительство Украины профинансирует бесплатную установку новых зубов для украинских военных. О запуске пилотного проекта сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram.

Глава правительства рассказал, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), получившим инвалидность, а также другим категориям военных бесплатно поставят зубные протезы в больницах, «независимо от их формы собственности».

При этом государство компенсирует медицинским учреждениям расходы на лечение. На программу планируют потратить 750 миллионов гривен (более 1,8 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»), которые уже заложены в бюджете.

Ранее один из бойцов ВСУ, взятых в плен во время освобождения Авдеевки, передал послание своим соотечественникам. Он посоветовал украинцам сдаваться в плен, чтобы вернуться домой, а не сидеть безвылазно в окопе по полмесяца.