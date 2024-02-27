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11:45, 27 февраля 2024Россия

Устроивший дебош в самолете из-за лишнего веса россиянин оказался политиком

Устроившим авиадебош из-за лишнего веса оказался алтайский экс-депутат Махсудян

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Устроившим дебош из-за лишнего веса пассажиром рейса БарнаулМосква оказался бывший политик — экс-депутат Алтайского законодательного собрания Артек Махсудян. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, габариты не позволяли мужчине пристегнуться ремнем безопасности, а удлинитель для страховочного оборудования ему не смогли предоставить. Уточняется, что место не позволяет использовать удлинители.

Также, по сообщению Shot, мужчина отказался пересаживаться на другое кресло, а после принялся оскорблять экипаж самолета и грозить стюардессам расправой.

Известно, что Махсудян являлся депутатом краевого заксобрания в период с 2011 по 2016 год и был членом КПРФ. По признанию самого Масхудяна, он не считает себя коммунистом, но при этом всю жизнь был им. В политику он пришел еще в 1993 году.

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      Марк Леонов
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