Устроивший дебош в самолете из-за лишнего веса россиянин оказался политиком

Устроившим авиадебош из-за лишнего веса оказался алтайский экс-депутат Махсудян

Устроившим дебош из-за лишнего веса пассажиром рейса Барнаул — Москва оказался бывший политик — экс-депутат Алтайского законодательного собрания Артек Махсудян. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, габариты не позволяли мужчине пристегнуться ремнем безопасности, а удлинитель для страховочного оборудования ему не смогли предоставить. Уточняется, что место не позволяет использовать удлинители.

Также, по сообщению Shot, мужчина отказался пересаживаться на другое кресло, а после принялся оскорблять экипаж самолета и грозить стюардессам расправой.

Известно, что Махсудян являлся депутатом краевого заксобрания в период с 2011 по 2016 год и был членом КПРФ. По признанию самого Масхудяна, он не считает себя коммунистом, но при этом всю жизнь был им. В политику он пришел еще в 1993 году.