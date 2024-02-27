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14:12, 27 февраля 2024Бывший СССР

В Германии назвали количество потерянных ВСУ танков Leopard

Sueddeutsche Zeitung: ВСУ во время летнего наступления потеряли более 20 Leopard

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли во время летнего контрнаступления более 20 немецких танков Leopard, из них семь — близ населенного пункта Работино, об этом сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

«Украина получила примерно 230 танков типов Leopard-1 и Leopard-2, из них 38 из Германии. Однако только во время удручающего летнего контрнаступления многие застряли в российской обороне: свыше 20 были уничтожены или оставлены, из них 7 только в Работино», — сообщает газета.

Как сообщает издание, в Германии «внимательно наблюдают» за потерями среди танков Leopard на Украине. Некоторые политики, как заявляет SZ, отмечают, что в боях сейчас задействовано небольшое количество таких машин, одной из причин может быть то, что в ВСУ не умеют их ремонтировать надлежащим образом.

Ранее американское издание The National Interest рассказало, что немецкие Leopard 2, американские M1 Abrams и британские Challenger 2 были значительно переоценены. Автор подчеркнул, что конфликт на Украине показал уязвимость танков от противотанковых ракет и дронов-камикадзе.

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      Валентин Карант
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