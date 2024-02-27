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22:36, 27 февраля 2024Экономика

В России предупредили Запад о последствиях передачи замороженных активов Украине

Силуанов: передачей Украине замороженных активов РФ Запад сделает себе хуже

Антон Силуанов. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил Запад о последствиях передачи Украине замороженных российских активов. Таким образом он прокомментировал соответствующее предложение США, передает РИА Новости.

Министр отметил, что подобная идея в корне ошибочна. Она подрывает основы и устои мировой финансовой системы, когда резервы национальных банков попадают под политические ограничения.

«Этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить», — подчеркнул Силуанов, добавив, что в России заморожено достаточное количество активов иностранных инвесторов.

Он выразил мнение, что сейчас необходимо искать выход из сложившейся ситуации, а не идти по пути эскалации.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен признала возможные риски для доллара при конфискации замороженных российских активов, но, с учетом особенностей сложившейся ситуации, оценила их как крайне маловероятные.

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      Марина Совина
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