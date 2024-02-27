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18:05, 27 февраля 2024Экономика

В России стало меньше поддельных денег

Число выявленных в России поддельных банкнот сократилось за год почти в два раза

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число выявленных в России поддельных банкнот и монет сократилось в 2023 году почти в два раза, до 12,4 тысячи штук, сообщили в ЦБ.

Более чем в двух третях случаев речь шла об обнаружении пятитысячных купюр (8856 случаев), на втором месте по популярности у фальшивомонетчиков оказались тысячерублевки (2438 случаев). Чаще всего подделки обнаруживали в Центральном федеральном округе, реже всего — на Дальнем Востоке.

В целом на миллион находящихся в обращении банкнот в 2023 году приходилось только две фальшивки против четырех годом ранее. Также в регуляторе указали, что в России стали меньше подделывать и иностранные платежные средства, в структуре обнаружения которых преобладали доллары США. На них пришлось 1126 из 1438 случаев найденных фальшивок, в то время как в случае с китайским юанем было зафиксировано всего пять таких инцидентов.

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      Дмитрий Воронин
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