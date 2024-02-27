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05:48, 27 февраля 2024Мир

Во Франции назвали противоречивым молчание Европы о сносе памятников на Украине

Советник Саркози Кларсфельд: молчание ЕС о сносе Киевом памятников противоречиво

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Французский правозащитник, бывший советник экс-президента страны Николя Саркози Арно Кларсфельд назвал противоречивым для Европы молчание о сносе Киевом советских памятников и переименование проспектов в честь пособников нацистов. Об этом он заявил в соцсети Х.

Он напомнил, что Европа «была построена на победе над нацизмом» и для нее противоречиво наблюдать за тем, как на Украине «сносят памятники в честь победы над нацизмом, воздвигает статуи, называет стадионы, широкие проспекты в честь украинских националистов», сотрудничавших с нацистами во время Второй мировой войны.

По мнению Кларсфельда, это нельзя скрывать бесконечно, и проблему необходимо решить, если Украина хочет присоединиться к Евросоюзу (ЕС).

Ранее в Киеве убрали мемориальную доску «Героям Сталинграда». До этого в столице Украины демонтировали памятник советскому космонавту Юрию Гагарину, установленный в конце 1960-х годов.

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      Марина Совина
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