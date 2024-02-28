Бывший мэр российского города опубликовал видео дрифта на лимузине на Байкале

Экс-мэр Иркутска Кондрашов показал видео дрифта на лимузине на Байкале

Бывший мэр Иркутска, бизнесмен Виктор Кондрашов показал видео дрифта на лимузине на Байкале. Кадры он опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных в соцсети кадрах видно, как белый лимузин дрифтует по льду озера, за рулем находится сам Кондрашов. Видеозапись заканчивается тем, что бывший мэр Иркутска говорит, стоя у автомобиля: «Ну что, прокатимся?»