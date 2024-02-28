Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 28 февраля 2024Россия

Бывший мэр российского города опубликовал видео дрифта на лимузине на Байкале

Экс-мэр Иркутска Кондрашов показал видео дрифта на лимузине на Байкале

Бывший мэр Иркутска, бизнесмен Виктор Кондрашов показал видео дрифта на лимузине на Байкале. Кадры он опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных в соцсети кадрах видно, как белый лимузин дрифтует по льду озера, за рулем находится сам Кондрашов. Видеозапись заканчивается тем, что бывший мэр Иркутска говорит, стоя у автомобиля: «Ну что, прокатимся?»

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Германия подняла в воздух истребители. Причиной тревоги стал российский самолет-разведчик

      Бывший мэр российского города опубликовал видео дрифта на лимузине на Байкале

      Зеленский назвал цель визита в Албанию

      В Госдуме отреагировали на сообщения о спецназе стран Запада на Украине

      Дверь российского самолета едва не оторвало сильным ветром

      Россиянам рассказали о вступающих в силу в марте законах

      Президент Грузии назвала конфликт на Украине причиной сближения с ЕС

      Певица Адель объявила об уходе со сцены

      Водитель запер россиянку в квартире и изнасиловал ее

      Стало известно о разговоре Мбаппе и Макрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше