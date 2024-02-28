Директор ЦРУ рассказал американским конгрессменам о тяжелой ситуации на Украине

Директор ЦРУ Бернс рассказал лидерам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс во время встречи президента Джо Байдена с лидерами Конгресса США рассказал законодателям о тяжелой ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

«Все четыре лидера поняли серьезность ситуации на Украине. Дело в том, что они услышали отрезвляющий отчет директора ЦРУ, который находился с ними, о том, что Украина потеряла позиции на поле боя», — заявила представитель американской администрации.

По ее словам, Бернс сумел донести мысль о том, что затягивание предоставления военной помощи Киеву значительно скажется на возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостоять российским войскам.

Ранее главный редактор «Цензор.нет» и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов возмутился обстановкой на позициях ВСУ западнее Авдеевки. По словам журналиста, он побывал в этом месте несколько дней назад, отметив, что там не были подготовлены оборонительные сооружения.