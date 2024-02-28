В Сбере рассказали о достижениях в сфере инноваций и импортозамещения

Греф: технологическая трансформации позволила заместить иностранное ПО

«Системная работа по технологической трансформации позволила нам нарастить эффективность и надежность ИТ-систем, при этом заместить иностранное программное обеспечение собственными разработками и инновациями, доступ к которым мы уже открываем всему рынку», — об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе видеоконференции по итогам финансовой отчетности банка за 2023 год по МСФО.

«Ни один банк в мире не подарил миру за последние десять лет столько инноваций, сколько Сбер», — подчеркнул Греф. «Мы первыми в России запустили мультимодальную нейросеть GigaChat, доступную на всех наших умных устройствах. Мы существенно дообучили нейросеть, и теперь она способна общаться с пользователем, генерировать изображения и писать программный код на еще более продвинутом уровне. Число пользователей GigaChat уже достигло 2,6 миллиона человек», — отметил глава Сбербанка.

В режиме тестирования Сбер запустил нейросетевую модель GigaСhat еще весной 2023 года, а в сентябре открыл к ней доступ всем желающим, напомнил он.

Искусственный интеллект, по словам Грефа, может решать множество интеллектуальных задач, например, поддерживать беседу, писать тексты, генерировать код и многое другое. А включение в ансамбль нейросети Kandinsky дает GigaChat навык создания изображений.

Сбер продолжает развивать GigaChat и для потребностей бизнеса. Компаниям доступен GigaChat API — программный интерфейс доступа к нейросетевой модели Сбера. Бизнес может создавать собственные решения и оптимизировать внутренние процессы. Сервис также упрощает работу с текстами большого объема, помогает писать статьи в нужном стиле и формате, искать информацию и подготавливать на ее основе аналитику.

В разработке GigaChat принимают участие команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов в области различных предметных знаний.