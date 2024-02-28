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11:00, 28 февраля 2024Культура

Певица Адель объявила об уходе со сцены

Певица Адель уйдет со сцены из-за проблем со здоровьем

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images for Adele

Британская певица Адель объявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем. Информацию об этом она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Артистка заявила, что временно приостанавливает проведение концертов. Она объяснила, что плохо чувствовала себя на заключительных этапах ее недавнего тура и во время последующего перерыва.

По словам Адель, у нее не было времени на восстановление. «Теперь я снова заболела, и, к сожалению, все это сказалось на моем голосе. По предписанию врачей у меня нет другого выбора, кроме как хорошенько отдохнуть», — заключила она.

Ранее Адель во время концерта в Лас-Вегасе объявила, что завершила период добровольной трезвости и вновь начала употреблять спиртное.

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      Мария Рюрикова
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