Россиянам рассказали о вступающих в силу в марте законах

Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте 2024 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

С 1 марта в России появится государственная система экологического мониторинга, которая будет информировать органы власти и жителей о состоянии окружающей среды и позволит оперативно предотвращать угрозы.

Тогда же вступит в силу стандарт транспортного обслуживания — власти будут обязаны устанавливать план обслуживания населения, где должны быть разработаны перечень и целевые значения показателей, характеризующих доступность, безопасность и комфортность перевозок.

В начале месяца также изменятся требования к маркировке винодельческой продукции. Теперь на этикетке нужно будет указывать информацию о ее виде, производителе и сорте винограда. Шрифт такой надписи должен быть контрастным и легкочитаемым, размер — не менее восьми пунктов.

Кроме того, с 1 марта вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи — их определит правительство. Законодательно будут определены размеры вольеров и аквариумов, где содержатся животные, также будут установлены алгоритмы в случае выявления заболевания у животного.

В России также начнут по-новому оформлять полисы ОСАГО — со 2 марта их можно будет заключать на срок от одного дня до трех месяцев. До этого минимальный срок страхования транспортного средства составлял от трех месяцев. Краткосрочные договоры можно будет оформлять всем водителям, на них распространится трехдневная отсрочка старта.

Помимо этого, в стране расширится круг некоммерческих организаций (НКО), которые имеют право на господдержку. С 8 марта под них попадут НКО, работающие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, а также занимающиеся вопросами безнадзорных животных.

С 19 марта жители России смогут подать заявление о выплате возмещения по вкладам в электронной форме — на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или на портале «Госуслуги». Вместо указания реквизитов в заявлении банковского счета можно будет предоставить данные карты «Мир».

В феврале в силу уже вступили законы о конфискации имущества за преступления против безопасности России. Также собственникам аварийного жилья дали право получить другое жилье по договору соцнайма вне очереди. Помимо этого, незаконной стала практика, когда работодатели увольняют одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет, — ранее этот возраст составлял 14 лет.