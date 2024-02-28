Освобожденный из плена Украины россиянин оказался воевавшим за ВСУ добровольцем

На вступившего в ряды ВСУ российского пленного после освобождения завели дело

В отношении 52-летнего российского военнослужащего, освобожденного из украинского плена, возбудили уголовное дело об участии в боевых действиях на стороне незаконного вооруженного формирования. Об этом в среду, 28 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 16 июня 2023 года российский военный сдался в плен в районе села Водяное Донецкой народной республики (ДНР). После этого, как выяснилось, он согласился стать добровольцем и прошел инструктаж в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) по медицинской, боевой и взрыво-технической подготовке. До конца года он воевал на стороне Украины в районе Запорожской области. 3 января его вернули на родину, обменяв в числе прочих россиян на пленных украинских военных.

Уже во время возвращения 52-летнего россиянина домой выяснилось его участие в боевых действиях на стороне противника. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

