В Новой Каховке опровергли данные о выселении граждан с жилищными сертификатами

Власти назвали фейком сообщения о выселении херсонцев с жилищными сертификатами

В украинских Telegram-каналах в конце февраля начали распространяться сообщения о том, что жителям Херсонской области, получившим сертификат на жилье, грозит выселение после окончания выборов президента. Местные власти впоследствии опровергли данную информацию и назвали ее фейком.

Один из подобных постов был опубликован в чате «Нова Каховка». В публикациях сказано, что по таким населенным пунктам, как Новая Каховка, Таврийск и Каховка массово проходят рейды — там выявляют граждан, получивших жилье в других регионах, но продолжающих жить в указанном районе. «Найдут всех, потому что в наличии у контролирующих органов списки с адресами и ФИО. Спрятаться не удастся, так что пакуйте чемоданы», — говорится в тексте.

Кроме того, авторы поста утверждают, что, согласно законодательству, после получения жилья по сертификату недвижимость в Херсонской области якобы переходит в собственность государства.

В действительности данные сведения расходятся с правилами получения жилищных сертификатов, закрепленных в соответствующем постановлении российского правительства. Так, претендовать на получение соцвыплаты на приобретение жилого помещения на основании выданного государственного жилищного сертификата могут те граждане, которые вынужденно покинули место постоянного проживания в Херсоне или части Херсонской области. Информация же о том, что прежняя недвижимость переходит в собственность государства, а ее владельцы подлежат выселению, не соответствует действительности.

Администрация Новокаховского городского округа опровергла тиражируемые в соцсетях сообщения. «В Новой Каховке, Таврийске и в селах Новокаховского городского округа проверок по реализации сертификатов не проводится, тем более никого не выселяют и не просят переехать», — говорится в сообщении на странице во «ВКонтакте». Местные власти подчеркнули, что целью распространения недостоверных сведений является запугивание населения.

Известно, что в конце января в сети распространялись аналогичные сообщения, местные власти также их опровергали. Глава Каховского округа Павел Филипчук тогда подчеркнул, что информация является фейковой и жителей не выселяют из каховских домов — по его словам, люди, которые приобрели жилье в других регионах России с помощью сертификата, остаются зарегистрированными в Херсонской области.

Утверждения о выселении жителей Херсонской области с жилищными сертификатами получили распространение преимущественно в украинских источниках. Российские СМИ публиковали официальное опровержение данных сведений, в частности, соответствующая заметка появилась на портале KP.RU.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».