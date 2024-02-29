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09:15, 29 февраля 2024Россия

Московским школьникам станет сложнее списывать

Ракова рассказала о новых интерактивных тетрадях по физике и химии в МЭШ

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) появились интерактивные тетради для виртуальных лабораторных работ по физике и химии. Они позволят проводить опыты на этих предметах онлайн, причем для каждого школьника будет создан уникальный вариант заданий, что усложнит списывание, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, интерактивные тетради доступны учащимся седьмых, восьмых и девятых классов. Рабочие тетради привязаны к виртуальным лабораториям по определенным темам и содержат краткую теоретическую информацию и задания для выполнения.

«Провести опыты по физике и химии можно теперь онлайн, — заявила Ракова. — Развивать и проверять свои навыки и знания станет проще, а вот списывать — сложнее. Для каждого школьника будет создан уникальный вариант из общей базы задач и тестов. Благодаря новым интерактивным тетрадям школьники смогут лучше понимать учебный материал и развить навыки научного мышления».

Использовать интерактивные тетради смогут не только школьники, но и педагоги. Им такой формат может быть полезен для разработки домашнего задания. В каждой интерактивной тетради есть автопроверка. Уникальными задания становится благодаря функции вариативности. В частности, им могут быть предложены тесты, таблицы для заполнения или задания на постановку графиков.

Для получения доступа к интерактивным тетрадям нужно зайти в библиотеку МЭШ под своей учетной записью и перейти во вкладку «Каталог», где достаточно задать параметр «Рабочая тетрадь» для отображения всех доступных тетрадей.

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      Инга Разумовская
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