Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:05, 29 февраля 2024Силовые структуры

Пожизненно осужденный россиянин пожаловался в суд на собак

Пожизненно осужденный неонацист Воеводин пожаловался в суд на пугавших его собак

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск пожизненно осужденного неонациста Алексея Воеводина, который пожаловался на собак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Воеводин просил взыскать компенсацию морального вреда с администрации СИЗО-1, где он содержался с 8 по 29 августа 2023 года. По словам осужденного, при любом выводе из камеры его сопровождал кинолог с собакой. При этом животное было без намордника, вело себя агрессивно, находилось от мужчины на небольшом расстоянии и потому пугало его. Моральный вред осужденный оценил в 144 тысячи рублей.

Суд Петербурга отказал ему в компенсации, сославшись на то, что Воеводин содержался на посту для лиц, приговоренных к пожизненному сроку, и конвоирование с собаками в данном случае разрешается.

Воеводин получил пожизненное в 2011 году. Он был лидером неонацистской группировки, участники которой причастны к серии расправ над людьми на национальной почве. Наказание неонацист отбывает в «Полярной сове», а в Петербург его привозили в связи с новым делом о преступлениях банды.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии обвинили Шольца в раскрытии разведданных. Какие секреты выдал канцлер?

      Российским водителям рассказали о больших переменах

      В России вернули дополнительные сборы с угольной отрасли

      Шеф Пентагона встревожился из-за темпов продвижения Российской армии на Украине

      Российские военные подавили дроны ВСУ «Грозой»

      Появились подробности высадки из самолета раненого на СВО военного

      Российского блогера арестовали по делу об изготовлении детской порнографии

      Посол МИД Армении по особым поручениям ушел в отставку

      Шеф Пентагона заявил о перспективе войны с Россией

      Модель Перминова показала фигуру в прозрачном платье без бюстгальтера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше