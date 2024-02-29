Пожизненно осужденный россиянин пожаловался в суд на собак

Пожизненно осужденный неонацист Воеводин пожаловался в суд на пугавших его собак

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск пожизненно осужденного неонациста Алексея Воеводина, который пожаловался на собак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Воеводин просил взыскать компенсацию морального вреда с администрации СИЗО-1, где он содержался с 8 по 29 августа 2023 года. По словам осужденного, при любом выводе из камеры его сопровождал кинолог с собакой. При этом животное было без намордника, вело себя агрессивно, находилось от мужчины на небольшом расстоянии и потому пугало его. Моральный вред осужденный оценил в 144 тысячи рублей.

Суд Петербурга отказал ему в компенсации, сославшись на то, что Воеводин содержался на посту для лиц, приговоренных к пожизненному сроку, и конвоирование с собаками в данном случае разрешается.

Воеводин получил пожизненное в 2011 году. Он был лидером неонацистской группировки, участники которой причастны к серии расправ над людьми на национальной почве. Наказание неонацист отбывает в «Полярной сове», а в Петербург его привозили в связи с новым делом о преступлениях банды.