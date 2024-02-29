В Приднестровье забеспокоились из-за мобилизации в Молдавии

Сопредседатель ОКК Приднестровья обеспокоился из-за мобилизации в Молдавии

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) выразили беспокойство из-за мобилизационных мероприятий в Молдавии. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) ПМР Олег Беляков, передает РИА Новости.

По его словам, в Приднестровье учитывают милитаризацию соответствующих сил в Молдавии и боевую подготовку, которую ведут в соседней республике в последнее время, в том числе на близлежащих к территории зоны безопасности полигонах. Беляков отметил, что Тирасполю известно о повестках, по которым «людей вызывают, транспорт приписывают».

Спикер ОКК также добавил, что в Молдавии уточняют наличие человеческого ресурса для мобилизации. По его словам, такие действия соседней республики не могут не вызывать озабоченности в Приднестровье.

Ранее Министерство обороны Молдавии объявило проведение учета транспорта, принадлежащего экономическим агентам, а также относящегося к государственным предприятиям. В ведомстве уточнили, что в случае мобилизации автомобили необходимо будет передать военным.