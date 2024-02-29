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17:45, 29 февраля 2024Россия

В России высказались о затратах на реализацию задач Путина

Депутат Чепа заявил, что средства на реализацию задач Путина «есть откуда брать»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Реализация всех задач, озвученных президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию станет серьезной нагрузкой для бюджета, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Тем не менее, политик подчеркнул, что программа предполагает работу на несколько лет вперед.

«Конечно, надо будет верстать бюджет, потому что не представляю, какая нагрузка на него ляжет. И много говорилось о долгосрочном бюджете, его нужно делать как минимум на шесть лет вперед, и это правильно, — считает Чепа. — То, о чем говорил Путин, это не программа текущего и следующего года. Это программа на несколько лет вперед».

Политик назвал необходимым поиск дополнительных возможностей увеличения доходной части бюджета — это позволит реализовать все задачи в более короткие сроки.

«Наша фракция неоднократно предлагала возможности увеличения бюджета. Есть откуда брать, у нас богатейшая страна, просто надо работать. Кроме того, сказать, что это какие-то непредсказуемые планы, нельзя», — заключил Чепа.

Ранее Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию. В самом начале он затронул темы специальной военной операции на Украине, отношений с Западом, стратегической стабильности, а позже перешел к той части, которую пресс-секретарь Дмитрий Песков предложил считать его предвыборной программой.

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