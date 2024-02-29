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10:31, 29 февраля 2024Россия

В российском регионе в дни выборов ограничат продажу и использование пиротехники

В Воронежской области с 15 по 17 марта ограничат продажу пиротехники

Фото: Алексей Романов / Коммерсантъ

В Воронежской области в дни выборов президента России — с 15 по 17 марта — ограничат продажу и использование пиротехники. Об этом сообщило правительство росийского региона в Telegram-канале.

Решение об ограничениях, связанных с фейерверками, приняли на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым.

Власти объяснили такое решение тем, что жители региона в условиях проведения СВО бдительны к громким звукам, особенно острую реакцию информация о хлопках может вызывать во время массовых мероприятий.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. Некоторые категории граждан смогут проголосовать досрочно. В 29 регионах, включая Москву, пройдет и онлайн-голосование.

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      Анастасия Шейкина
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