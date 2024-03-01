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00:15, 1 марта 2024Россия

1 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom

Первый весенний день в России и в мире связан и с важными, и с милыми праздниками. 1 марта принято делать комплименты незнакомым людям, гладить домашних котов и подкармливать уличных, а также, самое главное, протягивать руку помощи больным, страдающим ВИЧ и СПИД. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события связаны с этим днем и кто из звезд сегодня отмечает день рождения.

Праздники в России

День кошек

В первый день весны в России отмечают День кошек. Точная история этого праздника неизвестна, но считается, что его впервые отметили в Московском музее кошки ровно 20 лет назад — в 2004 году.

1 марта День кошек отмечают только в России — всемирный праздник этих животных приходится на 8 августа. Однако у некоторых стран тоже есть свои торжества, посвященные этим домашним питомцам. Например, в США День кошек отмечают 29 октября, а в Японии — 22 февраля.

Фото: Станислав Корытников / РИА Новости

День джигита

Несмотря на то что День джигита не имеет официального статуса, в Чечне и Ингушетии его отмечают 1 марта очень масштабно.

С древних времен слово «джигит» ассоциировалось со смелостью, умелым владением оружием и искусной верховой ездой. А в переводе с тюркского языка оно переводится как «молодой парень».

Какие еще праздники отмечают в России 1 марта

  • День хостинг-провайдера
  • День экспертно-криминалистической службы МВД
  • День Кикиморы — потворницы Марены и Макоши
  • День Забайкальского края

Праздники в мире

День борьбы с дискриминацией

1 марта во всем мире отмечают День борьбы с дискриминацией или день «Ноль дискриминации». В 2014 году ООН по предложению Объединенной программы по ВИЧ и СПИД учредил этот праздник, чтобы напомнить людям о вреде нездорового отношения к страдающим от этих заболеваний.

Дискриминация ВИЧ- и СПИД-инфицированных лишает их должной медицинской помощи и шанса на полноценную жизнь. Лозунг этого дня — «Протяни руку помощи».

Всемирный день комплимента

Всемирный день комплимента имеет загадочное происхождение — никто точно не помнит, откуда и когда он взялся. Однако считается, что его впервые начали праздновать 1 марта 2001 года в Голландии.

Главная идея праздника заключается в том, что первый день весны можно сделать чуть солнечнее для любого человека, если сказать ему несколько приятных слов.

Какие еще праздники отмечают в мире 1 марта

  • Всемирный день гражданской обороны
  • Национальный день цветных женщин в США
  • День благодарности в Казахстане
  • Фестиваль сбора грейпфрутов на Кубе

Какой церковный праздник сегодня

День памяти священномученика Гермогена (Ермогена)

Святой Гермоген жил в начале XVII века, был патриархом Русской православной церкви с 1606 по 1612 год. В Смутное время, когда поляки попытались насадить в России католицизм, он противостоял этому, сохраняя преданность православному христианству.

Столкнувшись с восстаниями русского народа, поляки подожгли Москву, заперлись в Кремле и бросили в темницу Гермогена. Однако и в плену он продолжал придерживаться своей позиции и даже под угрозой казни отказался приказывать отступить русским ополченцам, которые тем временем осадили Кремль. Гермоген не пережил заключения.

St. Theodore Tyro

St. Theodore Tyro

Фото: Wikimedia

День памяти священномученика Феодора Тирона

Воин Феодор Тирон жил в III веке. Он был православным, но командир принуждал его поклониться идолам. Когда Феодор отказался, его бросили в тюрьму без еды и воды, обвинив в поджоге языческого храма. По легенде, там к нему явился Бог, который утешил узника и залечил его раны.

Вскоре снова привели Феодора к командиру, и тот опять попытался принудить его поклоняться идолу, но мученик вновь отказался это сделать. Тогда его предали огню.

Какие еще церковные праздники отмечают 1 марта

  • День памяти Феодора молчаливого, Печерского
  • День памяти Праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа

Приметы на 1 марта

  • Если в первый день весны пришел снегопад — ждать богатого урожая.
  • Налетел теплый ветер — лето будет дождливым.
  • Если 1 марта тепло и солнечно, то и весна будет скорой и жаркой.

Кто родился 1 марта

Сандро Боттичелли

Итальянский живописец Сандро Боттичелли родился в 1445 году во Флоренции. Историки до сих пор спорят, когда классик, подаривший миру «Рождение Венеры», Портрет Данте и «Венеру и Марс», появился на свет, но многие считают, что это произошло 1 марта.

Кстати, Боттичелли — это прозвище, которое ему досталось по наследству от полного старшего брата. С итальянского «боттичелли» переводится как «бочонок». Настоящая фамилия художника — ди Мариано ди Ванни Филипепи.

Дженсен Эклс

Старший из «братьев Винчестеров» — героев сериала «Сверхъестественное» — актер Дженсен Эклс родился 1 марта 1978 года. Он стал звездой еще в детстве, после того как снялся в рекламе.

Сейчас в его актерском портфолио больше 20 сериалов и фильмов, а также озвучка героев пяти видеоигр, в том числе Atomic Heart.

Кто еще родился 1 марта

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      Екатерина Керсипова
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