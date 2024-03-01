Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:54, 1 марта 2024Силовые структуры

Иностранцы устроили поножовщину на российско-эстонской границе

На российско-эстонской границе двое иностранцев устроили поножовщину

Фото: Евгений Ашихмин / РИА Новости

На российско-эстонской границе двое иностранцев устроили поножовщину. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 29 февраля двое мужчин из Эстонии поссорились в очереди на переходе таможенного контрольно-пропускного пункта «Ивангород». Во время конфликта один ударил другого ножом. В результате у пострадавшего была ранена шея, его доставили в больницу. Состояние мужчины врачи оценили как удовлетворительное и отпустили его домой. Нападавший был задержан, полиция изъяла у него складной нож.

По предварительной информации, нападавшим оказался 37-летний мужчина без гражданства, который живет в эстонской Нарве, пострадавший — 63-летний мужчина с двойным гражданством.

Ранее в Свердловской области 26-летний монтажник из Пермского края устроил поножовщину в ночном клубе.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Французы не будут умирать за Украину». Париж официально заявил, что не намерен отправлять войска на помощь ВСУ

      В украинском регионе начали выдавать повестки круглосуточно

      Подсчитана разница в ценах на готовое и новое жилье в Москве

      Россиянин шантажировал десятилетнюю школьницу и требовал у нее интимные видео

      Инстасамка решила отменить тур по России

      Названа новая причина задержания осужденного легионера «Спартака» в Дубае

      Над российским регионом сбили пятый за день беспилотник

      Пассажирка самолета внезапно заболела во время полета и не выжила

      Названа цена самой дешевой новостройки в Санкт-Петербурге

      Иностранцы устроили поножовщину на российско-эстонской границе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше