Иностранцы устроили поножовщину на российско-эстонской границе

На российско-эстонской границе двое иностранцев устроили поножовщину

На российско-эстонской границе двое иностранцев устроили поножовщину. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 29 февраля двое мужчин из Эстонии поссорились в очереди на переходе таможенного контрольно-пропускного пункта «Ивангород». Во время конфликта один ударил другого ножом. В результате у пострадавшего была ранена шея, его доставили в больницу. Состояние мужчины врачи оценили как удовлетворительное и отпустили его домой. Нападавший был задержан, полиция изъяла у него складной нож.

По предварительной информации, нападавшим оказался 37-летний мужчина без гражданства, который живет в эстонской Нарве, пострадавший — 63-летний мужчина с двойным гражданством.

Ранее в Свердловской области 26-летний монтажник из Пермского края устроил поножовщину в ночном клубе.