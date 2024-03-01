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09:15, 1 марта 2024Россия

В Москве рассказали о переоборудовании рентгеноперационной крупнейшей больницы

Ракова рассказала об обновлении рентгеноперационной больницы имени Кончаловского

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве в соответствии с единым стандартом переоснащения стационаров полностью переоборудовали рентгеноперационную больницы имени М.П. Кончаловского — крупнейшего медицинского центра столицы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Переоснащение столичных стационаров по единому стандарту позволяет повысить качество диагностики и лечения, — отметила вице-мэр. — Только за последние пять лет в городские стационары было закуплено более 50 ангиографов последнего поколения и переоборудованы десятки операционных. Новый ангиографический комплекс установили также в рентгеноперационной больницы им. Кончаловского, где москвичам в круглосуточном режиме оказывают экстренную и плановую помощь».

Благодаря сниженной рентгеновской нагрузке аппарат оказывает минимальное лучевое воздействие на пациентов, подчеркнула Ракова. А по качеству визуализации он в два с половиной раза лучше предыдущей модели, что позволяет врачам проводить оптическую когерентную томографию и ультразвук с максимальной точностью.

Главный врач ГКБ имени М.П. Кончаловского Алексей Погонин добавил, что ангиографический комплекс позволяет выполнять полный спектр операций без разрезов — его мощность рассчитана на проведение до 1,5 тысяч сложных вмешательств в круглосуточном режиме ежегодно. «С его помощью врачи могут действовать с высочайшей точностью, постоянно осуществлять визуальный контроль за ходом операции и проводить эффективную диагностику сосудов», — уточнил врач.

Сосудистый центр на базе больницы имени М.П. Кончаловского — один из крупнейших городских сосудистых центров, который входит в инфарктную и инсультную сети столицы. Здесь москвичам оказывают экстренную высокотехнологичную медицинскую помощь при сосудистых нарушениях, а также ежегодно выполняют тысячи плановых вмешательств при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости, а также при гинекологических и урологических патологиях.

Инга Разумовская
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