Экономист спрогнозировал курс доллара в марте

Экономист Щербаченко спрогнозировал в марте доллар по 90-92 рубля

Основным фактором, влияющим на курс сейчас, является правило обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. В беседе с «Лентой.ру» он также спрогнозировал цену доллара в марте.

Правило обязательной продажи валютной выручки экспортерами предусмотрено до конца апреля 2024 года, и, по мнению экономиста, будет продлено. Он отметил, что данный инструмент помог стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Валютный рынок устроен следующим образом: на рынке действует закон спроса и предложения, который и определяет динамику курсовых колебаний. Основными поставщиками валютной ликвидности на внутреннем рынке являются экспортеры и Банк России, основными покупателями — импортеры и россияне. От баланса между поступающей на рынок иностранной валютой и уходящей с него в долгосрочной перспективе зависят тенденции в валютных парах Петр Щербаченко экономист

Курс доллара к началу марта, по его прогнозу, составит 90 рубля, а в течение марта будет находиться в диапазоне 90-92 рубля за доллар.

В ходе торгов на Московской бирже утром 29 февраля курс доллара опускался ниже 91 рубля впервые с 12 февраля, евро — ниже 99. Европейская валюта стала дешеветь впервые с середины месяца.

Ранее финансовый эксперт Ксения Аверс рассказала, что доллар очень плавно и долго, но теряет позиции основной платежной валюты мира и основной резервной валюты мира. Она предсказала падение курса американской валюты, а также посоветовала покупать доллары для последующей продажи.

