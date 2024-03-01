Лидер одной из европейских стран назвал способ разрешения конфликта на Украине

Президент Болгарии Радев: конфликт на Украине можно решить лишь дипломатией

Президент Болгарии Румен Радев назвал дипломатию единственным возможным способом разрешения конфликта на Украине. Он также призвал не допустить эскалации ситуации, сообщает ТАСС.

«Независимо от того, насколько серьезны конфликты и противоречия в нашем регионе, их разрешение возможно лишь через средства дипломатии и восстановления диалога», — заявил болгарский лидер.

По его словам, на фоне роста напряжения между сторонами конфликта необходимо как можно скорее добиться восстановления их диалога. Радев добавил, что в настоящее время ни при каких условиях нельзя принимать каких-либо решений, которые могут спровоцировать расширение данного конфликта.

Ранее стало известно, что партнеры Украины направили сотрудников своих спецслужб на ее территорию. Источник газеты Le Monde сообщил, что если есть поставки вооружения, то должны быть и люди, предоставляющие информацию для использования оборудования на украинской территории.