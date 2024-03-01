Названа дата выхода второй части хоррора о Винни-Пухе

Вторая часть хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» выйдет в конце марта

Выход второй части хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» режиссера Риса Фрейка-Уотерфилда запланирован на конец марта в кинотеатрах США. Об этом сообщает портал Screen Rant.

При этом отмечается, что у сиквела будет ограниченный прокат, который продлится до 28 марта.

Ранее кинематографист рассказал о планах создать киновселенную ужасов, которая объединит Винни-Пуха, Бэмби, Питера Пэна и других сказочных героев.

Сюжет первой части фильма рассказывает о компании девушек, которые прибывают на отдых в загородный дом, где на них нападают монстры. «Из-за предательства Кристофера Робина Винни Пух с Пятачком слетают с катушек и становятся кровожадными маньяками», — говорится в описании к трейлеру.