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15:40, 1 марта 2024Силовые структуры

Ошибочно обвиненный в расправе над ребенком россиянин взыскал компенсацию

В Перми мужчина, ошибочно обвиненный в убийстве ребенка, взыскал 327 тыс. руб.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Житель Пермского края Виктор Мошкин, которого в 2022 году ошибочно обвинили в расправе над шестилетним ребенком, отсудил у государства 327 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина находился под стражей около четырех месяцев, после была доказана его непричастность к преступлению. Дело в отношении Мошкина закрыли 12 декабря 2022 года, и он подал в суд заявление о возмещении имущественного вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Мошкин просил компенсировать его траты на адвоката — 2,8 миллиона рублей, а также недополученные доходы — 465 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил иск частично, посчитав информацию о расходах на адвоката недостоверной и указав на непредоставленные подтверждения сумм доходов.

В августе 2022 году в поселке Верхнечусовские Городки пропала шестилетняя девочка. После нескольких дней поисков ребенка без признаков жизни нашли в колодце. Было возбуждено уголовное дело, однако в результате его прекратили за отсутствием события преступления.

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      Илона Палей
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