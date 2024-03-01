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02:25, 1 марта 2024Из жизни

Племянницу Ле Пен облили пивом на сельхозвыставке в Париже

Племянницу Ле Пен Марион Марешаль облили пивом на парижской сельхозвыставке
Марион Марешаль

Марион Марешаль. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вице-президента французской правой партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль облили пивом на сельскохозяйственном салона в Париже. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Племяннице лидера фракции крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вылили напиток прямо на голову.

«Это был явно пьяный человек, который хотел выделиться», — рассказали в окружении чиновницы.

В июле 2018 года во время Чемпионата мира по футболу экс-лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил потасовку на Никольской улице в Москве, когда его облили пивом. Политик дважды ударил обидчика по голове. В результате оппонент депутата получил 14 суток административного ареста.

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      Юлия Мискевич
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