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09:42, 1 марта 2024Россия

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в марте

Роструд напомнил о короткой неделе в марте в честь Международного женского дня

Фото: Unsplash

В России в начале весны жителей ждет короткая рабочая неделя в Международного женского дня. О длинных выходных в марте напомнил Роструд в Telegram-канале.

«В этом году праздник приходится на пятницу. Поэтому россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд», — сообщили в Роструде.

Для тех, кто трудится по пятидневной рабочей неделе, выходными будут дни с пятницы, 8 марта, по воскресенье, 10 марта. Роструд напомнил, что в четверг, 7 марта, в связи с предпраздничным продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, весной выходными будут дни с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. Затем россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.

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      Анастасия Шейкина
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