Советник главы ДНР Кимаковский рассказал об успехах ВС России под Часовым Яром

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС рассказал об успехах Вооруженных сил (ВС) России на направлении Часова Яра. По его словам, Российская армия продолжила наступать под Артемовском и взяла под огневой контроль дорогу снабжения Вооруженных сил Украины.

«Наши ребята взяли под огневой контроль участок дороги к Часову Яру. По ней украинские вооруженные формирования ведут снабжение своей группировки на этом участке фронта», — сообщил советник главы ДНР.

Военные аналитики также подчеркивают, что населенный пункт стратегически важен для наступления на Краматорск.

Ранее сообщалось, что Российская армия подошла к Часову Яру с юга от села Красное (Ивановское) и с севера от населенного пункта Богдановка. По словам военных корреспондентов, на направлении действует 98-я дивизия ВС России.