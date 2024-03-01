Тейлор Свифт вернула в моду популярную в 2000-х вещь

Американская певица Тейлор Свифт ввела в моду вещь, которая была особенно популярна в 2000-х годах. Об этом пишет News.com.

Речь идет о мини-юбке с блестящими пайетками. Журналисты обратили внимание на видео фанатки поп-исполнительницы Эммы Батлер, которое было опубликовано в TikTok. Австралийка заметила, что поклонники стали массово носить упомянутый предмет гардероба. В своем ролике она продемонстрировала кадры, на которых запечатлены девушки в мини-юбках с серебристыми пайетками. При этом Батлер отметила, что считала свою юбку «суперуникальной», пока не надела ее на концерт кумира и не поняла, что все остальные носят то же самое.

Однако пользователи сети разделились во мнениях по поводу данного тренда. «Это просто базовая одежда», «Теперь все ходят в одинаковом. Нет индивидуальности», «Она популярна не просто так. Очень хорошо смотрится», «Удивительное явление», — писали они.

Ранее российский стилист Владислав Лисовец назвал модную одежду на весну 2024 года. По словам эксперта, в грядущем сезоне трендом станут наряды в эстетике 2000-х годов. Также он посоветовал обратить внимание на мини-юбки и короткие шорты и отметил, что особенно актуальным окажется открытое тело.