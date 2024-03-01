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03:23, 1 марта 2024Интернет и СМИ

Умер озвучивавший персонажа в «Спокойной ночи, малыши!» актер

Умер актер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в Спокойной ночи, малыши!

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

Умер советский и российский актер Игорь Капатов. Об этом сообщил Башкирский государственный театр кукол, в котором артист начал свою карьеру.

Капатов скончался на 71-м году жизни. Среди прочего, он запомнился тем, что озвучивал Мишутку в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Актер отдавал свой голос персонажу с 2003 по 2016 годы.

Причина смерти не раскрывается.

В августе 2022 года стало известно о смерти артиста и музыканта Сергея Григорьева, который на протяжении 27 лет озвучивал пса Филю из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Актер умер от инфаркта, при этом у него была диагностировано онкологическое заболевание.

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      Марина Совина
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