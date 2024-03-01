В легких жителя Подмосковья обнаружили литр гноя

В Долгопрудном врачи спасли мужчину с литром гноя в легких

В Долгопрудном врачи обнаружили в легких пациента литр гноя. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

33-летний местный житель поступил в приемное отделение с кашлем, болью в груди, одышкой и высокой температурой. Обследование выявило, что большое количество жидкости и гноя в плевральной полости пациента привело к сжатию правого легкого.

Причиной таких осложнений стала невылеченная инфекционная пневмония, выяснили врачи. «В экстренном порядке мы выполнили дренирование плевральной полости с выделением почти литра гноя. После пациенту была проведена антибактериальная терапия», — рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.

Лисин подчеркнул, что рентген подтвердил расправление легкого пациента. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.

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