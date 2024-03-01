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00:16, 1 марта 2024Среда обитания

В России стало сложнее взять ипотеку

ЦБ с 1 марта повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С 1 марта 2024 года российский Центробанк (ЦБ) повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Предупреждение об этом было опубликовано на сайте регулятора еще в конце прошлого года. Такие меры объяснили стремлением ограничить риски закредитованности граждан.

По оценкам ЦБ, половину от всей выданной ипотеки составляют кредиты с низким первоначальным взносом до 20 процентов. «Широкое использование льготных программ, которые действуют только в отношении нового жилья, привело к значительному росту цен на первичном рынке и отрыву их от вторичного рынка (разница в ценах в среднем по стране достигла 42 процентов)», — говорилось в сообщении.

Ранее стало известно, что в январе выдачи кредитов на жилье в России упали втрое по сравнению с декабрем 2023-го. В первый месяц года российские банки выдали 61 тысячу ссуд на 235,6 миллиарда рублей. В декабре показатели были на уровне 178,4 тысячи и 783,7 миллиарда рублей. В том числе замедлились темпы выдачи льготной ипотеки — объемы сократились с 655 миллиарда до 189 миллиардов рублей.

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      Платон Щукин
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